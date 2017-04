Un Luogo Curioso

Nella nostra quotidianità ci sono delle cose che ci passano davanti agli occhi senza che neanche le vediamo, non le riteniamo degne di attenzione, ma a volte è solo perchè ci abbiamo fatto l'abitudine e quindi non suscitano più in noi la meraviglia che prova chi le vede per la prima volta.

Nel mio caso posso citare il Ponte di Sasso che si trova a Villa di Tirano, in provincia di Sondrio; ci passo davanti (ma anche sopra) da talmente tanti anni da non notare più la sua singolarità.





Provo però a mettermi nei panni di un viaggiatore che, transitando per la prima volta in Valtellina, si trova proprio di fianco alla S.S. 38 dello Stelvio un ponte... senza il fiume sotto! Ma come è possibile? Chi può essere tanto pazzo da costruire un ponte in mezzo alla campagna?

In breve, il ponte rimase a secco nei primi anni del 1800, dopo che il fiume Adda cambiò il suo corso a seguito di una frana caduta pochi km a monte; per saperne di più potete leggere questo articolo: www.vaol.it/it/notizie/giacomo-ganza-il-vecchio-ponte-di-villa-di-tirano.html

Per qualche strano motivo il ponte è poi stato lasciato al suo posto, quando invece molti altri manufatti del passato sono stati smantellati, penso ad esempio al Colosseo, spogliato nel tempo di molte parti.

In questa epoca di autoscatti con lo smartphone chissà che anche questo strano ponte asciutto non possa diventare un luogo di tendenza per un selfie... Nessuno si presenti però con costume da bagno e salvagente!